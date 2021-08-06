2021/08/06 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استبعد مستشار المركز الاوربي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات اللواء الركن المتقاعد عماد علو لجوء الاطراف المتصارعة او الاطراف المعنية بما حصل في خليج عمان، الى تصعيد عسكري عنيف ردا على ماحصل للناقلة الاسرائيلية .وقال علو في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" قد تكون هناك هجمات سيبرانية الكترونية وضغوط سياسية اقتصادية لان اصدار قرار برد عسكري ليس سهلا ".واضاف :" ان ادارة الرئيس بايدن لاتحبذ هذا المسار على الاقل في الوقت الحاضر ، لاسباب عديدة لسياستها في المنطقة والعلاقات مع الشركاء اضافة للتقارب السياسي بين ايران ودول الخليج والسعودية بشكل خاص".واوضح :" ان اي توجه عسكري قد يرفع اسعار النفط الى مستويات عالية"، مبينا ان الامور ستعود الى طبيعتها .وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اتهم ايران بالمسؤولية عن حادث ضرب سفينة اسرائيلية ..مؤكدا ان الرد سيكون جماعيا.وكانت إسرائيل اتهمت ايران بتنفيذ هجوم قبالة ساحل عُمان على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية الجمعة الماضية ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يستبعد لجوء الاطراف المتصارعة في المنطقة الى التصعيد العسكري في الوقت الحاضر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يستبعد لجوء الاطراف المتصارعة في المنطقة الى التصعيد العسكري في الوقت الحاضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).