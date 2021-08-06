المرجع الخالصي ينتقد التعذيب والتغييب داخل السجون والمعتقلات

2021/08/06 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/انتقد المرجع الديني جواد الخالصي ، التعذيب والتغييب الذي يجري داخل السجون والمعتقلات ، مؤكداً بانها ممارسات قمعية ولا بد من وضع حد لذلك .وقال الخالصي في خطبة الجمعة السياسية في مدينة الكاظمية المقدسة،إن " أساس الفقه السياسي في نظرنا هو ضبط الموقف وترصين المسيرة"، مشيراً الى :" ان الاهتمام في الفقه السياسي وبيان الرأي فيه ليس سوى اداءٍ للواجب ولسد الفراغ الحاصل في هذا الجانب من خلال اعطاء الموقف الشرعي الدقيق والصحيح من الاحداث التي تجري".واضاف:" برزت في الفترة الأخيرة الكثير من الشواهد والدلائل المهمة حول عدم جدوى استمرار العملية السياسية حتى عند الذين تورطوا فيها، علماً ان هناك دعوات سياسية حول عقد مؤتمر وطني عام لإنقاذ العراق من هذه الازمة، نأمل ان يوفق كل عامل صادق في هذا المجال، وان نكون نحن قادرين على دعمهم واسنادهم للعمل على رسم الخطوط الواضحة كي لا يحصل التباس او اختراق جديد".وانتقد الخالصي، إجراءات التعذيب والتغييب التي تجري داخل السجون والمعتقلات قائلاً: ان أحد أسباب اعتراضنا على افرازات العملية السياسية انها لم تختلف في ممارساتها عما كان يجري على الشعب العراقي في ظل النظام السابق، ومنها التعذيب والتغييب الذي يجري اليوم في السجون والمعتقلات بدون توجيه التهم القضائية الواضحة، حتى وصل الأمر إلى موت الكثيرين او تغييبهم في السجون دون علم اهلهم ودون وجود جهات قضائية تدافع عنهم، وخير دليل على ذلك ما جرى في البصرة وبغداد كنموذج عن مئات وآلاف المعتقلين الذين اعتقلوا تحت ذرائع مكافحة الإجرام او الإرهاب.واكد :" ان هذه الممارسات القمعية ستشمل كل الناس في ظل افتقاد النظام، ولابد من وضع حد لتلك الممارسات التي تفسح المجال للإرهابيين وتمددهم وتهيئ لهم الحواضن الغاضبة"، على حد تعبيره ./انتهى

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