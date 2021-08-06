يوم الفخر - البرايد- - نادية خلوف

2021/08/06 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف في هذه الأيام يتم الاحتفال بيوم الفخر" البرايد في الغرب .بات اليوم الحديث عن المثلية الجنسية ، وثنائية الجنس شبه طبيعيّ في الغرب ، بعد أن حرمتها المسيحية ، و اليهودية، لكن يوجد اليوم كنائس تحتفل بزواج المثليين، فهل المثلية حقيقة ، أم وهم؟ في الحقيقة أنها هوية جنسية يحملها صاحبها، ويجب أن لا يتعرض من أجلها للظلم.



نعيش في مجتمع، ومجتمعات موازية، فللمثلية عالم مواز كامل، وعميق، ومؤثر في جميع مجال ......





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