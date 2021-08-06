الچراوية أكثر أصالة من العقال - عبدالله عطية شناوة

2021/08/06 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة ربما يفاجأ البعض عند الإشارة الى أن العقال الذي ينظر اليه كجزء أصيل من الزي الرجالي العراقي لم يكن حتى خمسينات القرن العشرين جزءا من الزي الشعبي البغدادي أو الموصلي أو البصري، ناهيك عن الكردي.



وإنعاشا للذاكرة نقول أن زي البغداديين الشعبي كان حتى ذلك الحين مكون من السروال والـ ((زبون)) الذي يعادل القميص الرجالي العصري، وهما من اللون الأبيض عادة، فوقهما الـ ((صاية)) وهي رداء مفتوح من إعلى إلى أسفل ح ......





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