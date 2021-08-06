"كنز دفين" حول أصل كورونا لدى استخبارات أمريكا.. كيف وصل الفيروس للبشر؟

2021/08/06 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث وكالة الاستخبارات الأمريكية في كنز دفين من البيانات الجينية التي يمكن أن تكون مفتاحًا للكشف عن أصول فيروس كوفيد 19.هذا بمجرد أن يتمكنوا من فكها.

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