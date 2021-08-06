رئيس برشلونة يعلق على رحيل ميسي

2021/08/06 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

علّق رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الجمعة، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرا إلى أنه "فضّل مصلحة النادي".

وقال خوان لابورتا، إن برشلونة لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن "البلوغرانا" وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110 في المئة من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع وهي مخاطرة مالية.

وأوضح لابورتا في مؤتمر صحفي: "النادي أهم من أي شيء حتى أهم من أفضل لاعب في العالم".

وبيّن أن برشلونة توصل لاتفاقين مع ميسي، أولهما التجديد لعامين على أن يتم دفع الراتب على مدار خمسة أعوام، والاتفاق الثاني كان لخمسة مواسم.

وبحسب لابورتا فإن النادي لم يستطع التوقيع بسبب لوائح اللعب المالي لرابطة الدوري وأنه رفض الموافقة على اقتراح رابطة الدوري بشأن استثمارات الأسهم الخاصة من شركة "سي.في.سي" من أجل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني.

واسترسل قائلا: "من أجل التوصل إلى طلبات رابطة الدوري كان يجب عليه الموافقة على عملية إعادة رهن النادي بشكل أساسي وهو ما كان سيؤثر على النادي على مدار 50 عاما المقبلة من حيث حقوق البث التلفزيوني"

وكشف لابورتا عن أن الخسائر المالية للنادي كانت ضعف المتوقع جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: سكاس نيوز

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