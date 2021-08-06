شركة البتروكيمياويات تتوجه للانفصال عن الصناعة والالتحاق بالنفط

2021/08/06 | 15:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

جددت الشركة العامة لصناعة البتروكيمياويات في البصرة احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مطالبتها للحكومة الاتحادية بتحويل الشركة الى ملاك وزارة النفط لقدرتها على تشغيل وتطوير الشركة التي تعمل ضمن اختصاص الشركات النفطية في العملية الانتاجية.

وقال مدير الشركة عباس حيال في تصريح تابعته “يس عراق” ان التوجه المقبل سيكون المطالبة بشكل رسمي بالتحويل الى وزارة النفط للنهوض بواقع الصناعة البتروكيمياوية في العراق وتطويرها، مبينا ان مطلب التحويل يقع ضمن التخصص بالصناعة النفطية وقدرة الوزارة على تطوير الشركة واتساع مصانعها ومواكبتها للتطور الصناعي على مستوى دول العالم.

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