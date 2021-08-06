2021/08/06 | 15:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.حيث سجل بيع الدولار، اليوم الجمعة ، 148 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

ظهرت المقالة قائمة بأسعار صرف الدولار في السوق المحلية لهذا اليوم أولاً على الايام نيوز.

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