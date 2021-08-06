مشاهد جديدة لقيام السكان بطرد عناصر حزب الله من قرية جنوب لبنان (فيديو)

2021/08/06 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أظهرت مشاهد جديدة، الجمعة، جانباً من المشادة بين سكان قرى وعناصر من حزب الله حاولوا إطلاق صواريخ من بين المنازل، وفق ما ذكر شهود عيان.

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وطرد عدد من الأشخاص، كا يظهر الفيديو الذي تابعه "ناس"، (6 آب 2021)، عناصر قالوا إنهم ينتمون إلى "حزب الله".

ومنع مدنيون، في وقت سابق، إطلاق صواريخ لـ "حزب الله" اللبناني من قرى سكنية جنوب بيروت.

وتابع "ناس"، أحد المقاطع المصورة، التي بثها أحد سكان قرى "الشوف الدرزية"، حيث وجه انتقادات وكلمات شديدة حول ما قال إنه "قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ من قلب المناطق السكنية".

وتبنى حزب الله اللبناني، الجمعة، القصف على شمال إسرائيل.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ صباح اليوم.

وقال حزب الله، إنّ القصف جاء "رداً" على الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وأظهر الفيديو وصول عناصر من الجيش اللبناني إلى الموقع.

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