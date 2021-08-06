الجيش الإسرائيلي: لا نرغب في التصعيد.. وإدانات لبنانية لصواريخ حزب الله

2021/08/06 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبضت السلطات اللبنانية، الجمعة، على 4 أشخاص أطلقوا صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، وفق ما نقلته مراسلة قناة "الحرة" في بيروت.

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