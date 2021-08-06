وفد إماراتي رفيع يقدم التهاني لرئيسي والأخير يرد: تربطنا علاقة حمبمة بكم

2021/08/06 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزير التسامح والتعايش نهيان بن مبارك آل نهيان، ترأس وفد دولة الإمارات إلى العاصمة الإيرانية طهران.

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