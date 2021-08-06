شاهد .. غسل قبة الامام الحسين (ع) استعداداً لاستقبال شهر محرم

2021/08/06 | 15:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير:

قاسم العميدي - مصطفى النصراوي

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