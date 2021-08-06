من النادي الوحيد القادر على دفع راتب ميسي الخيالي؟ .. تعرف عليه

2021/08/06 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

رغم وصول الاسطورة الارجنتينية ميسي الى الـ 34 من عمره، الا ان اي نادي بالعالم يتمنى ان يلعب له ، لاحتفاظه بكل لياقته وقدرته الخيالية بالتعامل مع الكرة والخصوم وتسجيل الاهداف، فمسي رغم هذا العمر ما زال ينال الجوائز ويكسر الارقام ويحقق المعجزات.

ومن الطبيعي ان يكون ميسي الاعلى اجرا في العالم، حيث كان من المتفق بينه وبين ناديه برشلونة الذي رفض التجديد له، ان يمنح ميسي راتبا اسبوعيا قدره 565 ألف يورو، وهو ما لا يستطيع اي نادي في العالم منحه اياه.

الا ان التقارير تشير الى ان النادي الوحيد القادر على دفع هذا الراتب الكبير، العملاق الانكليزي مانشستر يونايتد الذي يعد الاغنى في العالم.

ويعد المانيو هو الوجهة الاقرب الى ميسي فيما لو اراد الاحتفظ بأجره الكبير جدا.

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