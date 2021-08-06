خسائر كبرى بحريق ضخم شمال شرق بعقوبة وتحقيق عاجل لبيان اسبابه

2021/08/06 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بحصول خسائر كبرى بسبب حريق ضخم شمال شرق بعقوبة، فيما كشف عن فتح تحقيق عاجل لبيان اسبابه.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حريقاً ضخماً التهم مخازن كبيرة في منطقة جرف الملح ٣ كم شمال شرق بعقوبة تعود لتجار المواد الغذائية".واضاف ان "فرق للاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذي خلف خسائر مادية كبيرة دون أي إصابات بشرية فيما تم فتح تحقيق عاجل لبيان أسباب اندلاعه".​​​​​​​

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