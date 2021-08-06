العمليات المشتركة تتحدث عن أسلوب جديد لحماية أبراج الطاقة

2021/08/06 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، اعتماد أسلوب جديد لحماية الابراج الكهربائية، مؤكدة أنها وضعت خطة ستمنع وصول الارهابيين الى الابراج الكهربائية، فيما أشارت وزارة الكهرباء إلى رفع تنسيقها مع وزارتي الداخلية والدفاع والجهد الاستخباري لحماية الابراج الكهربائية. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث تابعته (بغداد اليوم): إن "قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومستشار الامن القومي والفريق رشيد فليح المشرف على الخطة الامنية الخاصة بالابراج مع وزارة الكهرباء كانوا متواجدين في محافظة صلاح الدين وفي قاطع عمليات الموصل وفي الشرقاط".وأضاف أن "القوة الامنية تمكنت من القاء القبض وقتل مستهدفي الابراج الكهربائية من قبل العصابات الارهابية، ولكن نحن نعمل بأسلوب آخر سيمنع الارهابي من الوصول الى أبراج الطاقة".وتابع أن "هذا الاسلوب يعتمد على الجهد الفني، وكذلك إدخال خطط تعتمد على أجهزة ومعدات وتقنيات، بالاضافة الى توزيع بعض القطعات واشراف العشائر الموجودة في تلك المناطق".وأشار إلى أن "هنالك استهدافاً في عدد من الابراج بالأماكن الوعرة جدا او من الصعب الوصول اليها، وهذا الموضوع تم تجاوزه من قبل الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية والجيش والكاميرات الحرارية التي سيتم وضعها".وأوضح أن "هذا العمل الكبير الذي تقوم به القوات الامنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء لاعادة هذه الخطوط خلال الساعات القادمة، إضافة إلى وجود جهد كبير لملاحقة ومطاردة من قام بهذا العمل، من خلال معلومات كبيرة توفرت الينا، لتحديد أماكنهم".

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