نصب تمثال للراحل احمد راضي في منطقة اليرموك ببغداد

2021/08/06 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تم اليوم نصب تمثال للراحل كابتن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ، احمد راضي، في تقاطع النادي الترفيهي في منطقة اليرموك ببغداد.والتمثال اقيم بجهود النحات خميس خليل وبدعم معنوي من اهالي المنطقة ./انتهى3

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