خطيب جمعة النجف: نحذر من دق طبول الحرب في المنطقة فهي ليست من مصلحة احد

2021/08/06 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/حذر امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي من دق طبول الحرب في المنطقة، ودعا الحكومة الى :" ان لا تكون غائبة عن القضية الحسينية ".واشار القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف ، الى التهديدات الامريكية والاسرائيلية بضرب ايران ردا على اتهامها بضرب سفينة اسرائيلية، مؤكدا :" ان الحرب ليست من مصلحة احد وستنتج عنها اثار تعطل العالم ، لان المنطقة هي شريان النفط الذي يغذي العالم".وفي الوقت ذاته اشار الى تهديد ايران بالرد وضرب القواعد في المنطقة اذا ما تم الاعتداء عليها.وقال: " ايران لن تركع لغير الله ولن تركع للضغوط".من جانب اخر دعا القبانجي، الى انهاء التصعيد في السليمانية بين الاطراف الكردية المتنازعة داعيا اياهم للركون الى الحوار وضبط النفس.وحول زيارة رئيس الجمهورية الى ايران ، رحب القبانجي بتوطيد العلاقات ، مباركا لايران شعبا وقيادة نجاحها بالتبادل السلمي للسلطة.وفي شأن منفصل اشار القبانجي الى تكرر حالات الوفاة لمعتقلين اثناء التحقيق في عدد من مناطق العراق، داعيا الى الوقوف عند هذه الظاهرة ، مشددا على وزارة العدل وحقوق الانسان ملاحقة هذه الظاهرة وتقديم توضيح للرأي العام./انتهى

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