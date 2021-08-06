مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في اربع محافظات

2021/08/06 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان " مفارز المديرية ألقت القبض على 18 متهما في محافظات "بابل - وذي قار- والبصرة - وميسان ".واضافت انه "ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين " 28 و 32" مخدرات".

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