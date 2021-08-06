مقتل 5 مدنيين في هجوم صاروخي وسط أفغانستان

2021/08/06 | 15:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤولون أفغان اليوم الجمعة إن 5 مدنيين قتلوا بعد أن أصيبت مركبتهم بصاروخ في ولاية وردك بوسط البلاد.

وذكر عضوان بالمجلس المحلي في الاقليم، هما أحمد جعفري وهاجر ميرزاي، أن ركاب الحافلة كانوا في طريقهم من مقاطعة دايكوندي بوسط البلاد إلى العاصمة كابول عندما وقع الحادث قرب مدينة ميدان شهر عاصمة وردك.

وأضافا أن الحادث أسفر عن إصابة 7 آخرين على الأقل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما اتهمت حركة طالبان الحكومة بفتح النار على الحافلة الصغيرة.

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير تم نشره الاثنين الماضي إن عدد الضحايا المدنيين في الصراع في أفغانستان زاد بنسبة 47% خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن 1659 مدنيا قتلوا وأصيب 3254 آخرون في الدولة التي مزقتها الحرب خلال هذه الفترة.

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