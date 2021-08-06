لقاح كورونا والحوامل.. حالة من عدم اليقين مع تغير الإرشادات

2021/08/06 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإرشادات بشأن ما إذا كان يجب تطعيم الحوامل تغيرت بشكل كبير خلال فترة الجائحة، وتركت العديد ممن يتوقعن في حالة من عدم اليقين بشأن اتخاذهن للقرار.مراسلة CNN، سلمى عبد العزيز، تتحدث إلى أم جديدة أثبتت إصابتها بالفيروس قبل أسبوع من موعد ولادتها.

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