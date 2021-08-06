العمليات تكشف عن تكتيك جديد لحسم ’حرب الأبراج’

2021/08/06 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، اعتماد أسلوب جديد لحماية الأبراج الكهربائية، مؤكدة أنها وضعت خطة ستمنع وصول "الإرهابيين" إلى الأبراج الكهربائية.

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وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (6 آب 2021)، إن "قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومستشار الأمن القومي والفريق رشيد فليح المشرف على الخطة الأمنية الخاصة بالأبراج مع وزارة الكهرباء كانوا متواجدين في محافظة صلاح الدين وفي قاطع عمليات الموصل وفي الشرقاط".

وأضاف أن "القوة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض وقتل مستهدفي الأبراج الكهربائية من قبل العصابات الإرهابية، ولكن نحن نعمل بأسلوب آخر سيمنع الإرهابي من الوصول إلى أبراج الطاقة".

وتابع أن "هذا الأسلوب يعتمد على الجهد الفني، وكذلك إدخال خطط تعتمد على أجهزة ومعدات وتقنيات، بالإضافة إلى توزيع بعض القطعات وإشراف العشائر الموجودة في تلك المناطق".

وأشار إلى أن "هنالك استهدافاً في عدد من الأبراج بالأماكن الوعرة جداً أو من الصعب الوصول إليها، وهذا الموضوع تم تجاوزه من قبل الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية والجيش والكاميرات الحرارية التي سيتم وضعها".

وأوضح أن "هذا العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإعادة هذه الخطوط خلال الساعات القادمة، إضافة إلى وجود جهد كبير لملاحقة ومطاردة من قام بهذا العمل، من خلال معلومات كبيرة توفرت إلينا، لتحديد أماكنهم".

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