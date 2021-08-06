"لا يمكن وقفه".. إسبانيا تدق ناقوس الخطر بشأن ميناء مغربي

2021/08/06 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة إسبانية إن ميناء طنجة المتوسط المغربي يحافظ على مسار نمو لا يمكن وقفه ومتماسك بشكل يجعله تهديدا لموانئ الشحن الإسبانية.

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