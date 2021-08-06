العمليات تكشف عن تكتيك جديد لحسم “حرب الابراج”

2021/08/06 | 16:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، اعتماد أسلوب جديد لحماية الأبراج الكهربائية، مؤكدة أنها وضعت خطة ستمنع وصول “الإرهابيين” إلى الأبراج الكهربائية.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن “قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومستشار الأمن القومي والفريق رشيد فليح المشرف على الخطة الأمنية الخاصة بالأبراج مع وزارة […]

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