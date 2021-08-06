تمهيدا لتدخل أمريكي وقطع الطريق على التغيير / هل يقف رأسماليو هايتي وراء اغتيال الرئيس؟ - رشيد غويلب

2021/08/06 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب جمهورية هايتي إحدى بلدان البحر الكاريبي، كانت مستعمرة إسبانية، ولاحقا فرنسية.



تُعد هايتي أقدم جمهورية من أصل أفريقي في العالم، تمتعت بالاستقلال منذ عام 1804؛ ولكنها خضعت باستمرار لحكام مستبدين، لم يبذلوا أيّة جهود لرفاهية شعبهم، فابتليت على الدوام بأعمال العنف السياسي.



يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة (إحصاء 2009)، أغلبهم من الأفارقة الذين جلبوا كعبيد.في السابع من تموز قُتل رئيس جمهو ......





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