حوار مع جان بول سارتر حياة من أجل الفلسفة - الحسن علاج

2021/08/06 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحسن_علاج حياة من أجل الفلسفــــــــــــــــةحوار مع جان بول سارترترجمة : الحسن علاجفي 1972 ، ارتأى بول أ .



شيلب Paul A.Schlipp) (، الذي كان يشرف على تسيير مجموعة مكتبة الفلاسفة الأحياء بالولايات المتحدة ، تأليف مجلد حول سارتر ، وقد منحه هذا الأخير تعهدا بسيرة ذاتية قصيرة مع العمل على ضم ما يناهز الثلاثين نصا نقديا تعالج كل مظاهر فلسفته .



وفي وقت لاحق ، أصيب سارتر بالعمى ، ولم يستطع الو ......





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