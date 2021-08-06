الموقف الوبائي: استقرار في معدل الاصابات متواصل

2021/08/06 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن تلقي 88875 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، ص

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