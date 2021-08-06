الصين: إجلاء أكثر من 33 ألف شخص بسبب إعصار لوبيت

2021/08/06 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفادت وسائل اعلام صينية، اليوم الجمعة، ان السلطات المحلية تمكنت من إجلاء أكثر من ٣٣ ألف مقيم محلي الى أماكن آمنة، مع هبوط الإعصار التاسع لوبيت، في المناطق الساحلية بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.

وأوضح مرصد الأرصاد الجوية في مقاطعة قوانغدونغ ان "الإعصار هبط في المياه الساحلية قبالة محافظة نانآو في مدينة شانتو، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 24 مترا/ثانية في مركزه".

من جانبها، قالت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة إنه "تم اغلاق 43 موقعاً سياحياً على شواطئ البحر وشواطئ السباحة، فيما رجع أكثر من 3500 قارب صيد إلى الموانئ، وعاد أكثر من 6200 شخص من العاملين في قطاع تربية الأحياء البحرية في المياه البحرية، إلى الشاطئ لتجنب الخطر".

وكان خبراء ومتنبئيين جويين صينيين قد اكدوا ان العواصف والأمطار الناجمة عن إعصار لوبيت ستستمر في الأيام الثلاثة المقبلة، ومن المتوقع أن تجتاح الأمطار الغزيرة الجزء الجنوب شرقي من تشجيانغ والجزء الشرقي من فوجيان ومعظم أجزاء قوانغدونغ والجزء الجنوب شرقي من منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

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