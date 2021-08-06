الاعلام الامني: القبض على خمسة متسللين عبر الحدود السورية العراقية

2021/08/06 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن القاء القبض على خمسة متسللين عبر الحدود السورية العراقية.وذكر بيان للخلية انه من خلال معلومات دقيقة من شعبة استخبارات الفرقة ١٥- والاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك لعدة اشخاص باتجاه الحدود العراقية مع سوريا في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي بين البلدين .واضاف انه على ضوء ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى والقبض عليهم بعد عبورهم للساتر الحدودي وتبين انهم من حملة الجنسية السورية حيث تمت احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم./انتهى9

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