الصحة تعلن تلقي 88875 شخصا للقاح خلال يوم واحد/موسع

2021/08/06 | 16:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.وذكرت في نشرتها اليومية : تم تسجيل 11435 إصابة جديدة بفيروس كورونا.واضافت : تماثل 8667 حالة جديدة للشفاء من كورونا و تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد.وأعلنت تلقي 88875 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد./انتهى3

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