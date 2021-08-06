2021/08/06 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مطلب التطعيم لا يجب أن يكون شرطاً عند السفر إلى الخارج، وذلك لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات.

وفي إيجاز صحفي في جنيف، صرّح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، بأن السفر إلى الخارج يجب ألا يكون مشروطا بمطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا".

وقال ياساريفيتش بهذا الشأن: "صرّحت منظمة الصحة العالمية بوضوح منذ البداية: لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي"، مشيرا إلى أن "الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه، طالما لا توجد إمكانية وصول متساوية للجميع إلى اللقاحات ضد كوفيد في العالم، لا تجدر إضافة نقطة أخرى للتمييز ضد الأشخاص، الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول".

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن "منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).