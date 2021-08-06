الصحة العالمية تعلق بشان شرط التلقيح عند السفر

2021/08/06 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مطلب التطعيم لا يجب أن يكون شرطا عند السفر إلى الخارج، وذلك لعدم وجود فرص متساوية لدى الجميع للوصول إلى اللقاحات.

وفي إيجاز صحفي في جنيف، صرّح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، بأن “السفر إلى الخارج يجب ألا يكون مشروطا بمطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا”.

وقال ياساريفيتش: “صرّحت منظمة الصحة العالمية بوضوح منذ البداية: لا نعتقد أن التطعيم يجب أن يكون شرطا للسفر الدولي”، مشيرا إلى أن الأساس في هذا الموقف يتمثل في أنه طالما لا توجد إمكانية وصول للجميع متساوية إلى اللقاحات ضد كوفيد في العالم، لا تجدر “إضافة نقطة أخرى للتمييز” ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الإمكانية للوصول”.

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث باسم المنظمة الدولية المختصة إلى أن “منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال الشهادة الرقمية للقاحات وتعمل على إيجاد حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالتفاعل بين الشهادات المستخدمة اليوم”.

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