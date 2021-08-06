على هامش الأولمبياد.. استكشف عالم الطعام داخل متاجر اليابان الرائعة

2021/08/06 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المتاجر اليابانية التي تعمل على مدار الساعة مجموعة لا تصدق من الأطعمة والمشروبات.وبفضل سلسلة من منشورات الصحفيين والرياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على أبرز هذه المتاجر!

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