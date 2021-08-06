السياسة في لبنان يرسمها المجرمون.. ويُنفّذها الخاضعون

2021/08/06 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختصر الرابع من أغسطس 2021 حقيقة المعاناة اللبنانية، ففيما سار اللبنانيون في عاصمتهم رافعين لواء سيادتهم- ولو من البوابة القضائية كعنوان جامع- كانت القوّة المهيمنة تفتح "ثغرة صاروخية" في جنوب البلاد

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