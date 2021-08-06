2021/08/06 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القاء القبض على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم دخول محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية […]
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وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم دخول كركوك المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم دخول كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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