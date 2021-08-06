2021/08/06 | 16:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القاء القبض على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم دخول محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 إرهابيين أثناء محاولتهم دخول كركوك المركز الخبري الوطني.

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