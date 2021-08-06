نواب جمهوريون يطالبون بايدن بتوضيح بشأن الانباء عن رفع العقوبات عن خامنئي ورئيسي

2021/08/06 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن، بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران واحتمال رفع العقوبات مسؤولين إيرانيين.

ووجه النواب برايان ستيل، وجيم بانكس، وجو ويلسون، رسالة الى الرئيس جو بايدن طالبوا من خلالها بالمزيد من التوضيحات بشأن معلومات تحدثت عن ابلاغ أعضاء البرلمان في إيران مؤخرًا أن إدارة بايدن وافقت على رفع العقوبات عن المرشد الإيراني على خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، معربين عن استيائهم من عدم تقديم إدارة بايدن تلك المعلومات إلى الكونغرس، في حين دعا النواب الجمهوريون في رسالتهم وزارتي الخزانة والخارجية إلى تقديم محتوى جميع التفاعلات مع المسؤولين الإيرانيين والمتعلقة برفع العقوبات.

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