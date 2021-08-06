2021/08/06 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضحت امانة بغداد، اليوم الجمعة، سبب ازالة “نصب” الراحل أحمد راضي في العاصمة بغداد.واستنكرت الامانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “التجاوز غير الحضاري والامتهان لمكانة اسطورة الكرة العراقية المرحوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد توضح سبب ازالة “نصب” الراحل أحمد راضي المركز الخبري الوطني.

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