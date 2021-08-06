2021/08/06 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يبحث مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة،اليوم الجمعة، الشكاوى المقدمة ضد إيران بشأن اتهامها باستهداف ناقلتي نفط في خليجي عمان وبحر العرب.وكانت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أبلغوا مجلس الأمن، الثلاثاء، بأنه من "المرجح للغاية" أن تكون إيران استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان، وهو هجوم "أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه، وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي".وكانت ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تديرها شركة إسرائيلية تعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان قبل أسبوع، أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، هما بريطاني وروماني، واتهمت تل أبيب وواشنطن ولندن وبوخارست إيران بالمسؤولية، فيما ترفض طهران هذا الاتهام.والثلاثاء الماضي تعرضت ناقلة نفط أخرى، هي "أسفلت برينسيس"، التي ترفع علم بنما لمحاولة اختطاف، رجحت واشنطن أن يكون وراءها إيرانيون./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث شكاوى بشان استهداف البحرية الإيرانية ناقلتي نفط في خليجي عمان وبحر العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث شكاوى بشان استهداف البحرية الإيرانية ناقلتي نفط في خليجي عمان وبحر العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).