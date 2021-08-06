2021/08/06 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت مديرية مكافحة المخدرات القبض على 18 متهما باربع محافظات .وذكر بيان للمديرية ان مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على (18) متهما في محافظات ( بابل - وذي قار- والبصرة - وميسان ) ، حيث ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وتمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين ( 28 و 32) مخدرات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المخدرات تلقي القبض على 18 متهما باربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المخدرات تلقي القبض على 18 متهما باربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).