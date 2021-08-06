ايراني يقتل 5 اشخاص بينهم زوجته قبل ان ينتحر

2021/08/06 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام رجل ايراني، اليوم الجمعة، بقتل عائلة مكونة من 5 أفراد بينهم زوجته، قبل أن ينتحر في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، عن رئيس الشرطة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في محافظة كردستان العقيد عبالله فاتحي، قوله إنه “في صباح اليوم ، أقدم رجل يبلغ من العمر 42 عامًا على قتل زوجته، ووالدها، ووالدتها، وشقيقها، وشخص آخر، ببندقية صيد في قرية حسين آباد التابعة لمدينة سنندج”.

وأشار إلى أن “القاتل أنهى حياته بعدما أطلق النار على نفسه من مسدس بعد أن ارتكب هذه الجريمة”، مبينًا أنه “وفق للتحقيقات التي أجراها ضباط المخابرات والأمن في مسرح الجريمة، تبين أن الخلافات العائلية كانت وراء هذه الجريمة”.

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