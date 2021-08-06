2021/08/06 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد التلوث البلاستيكي خطرًا بيئيًا على الحياة البرية ويمكن أن يؤدي إلى تدهور النظم البيئية، لذا تقوم شركات بتطوير وسائل لتنظيف البيئة من هذه النفايات الخطيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يستخدم خوارزميات مكتسبة.. تعرّف على الروبوت الذي ينظف رمال الشاطئ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يستخدم خوارزميات مكتسبة.. تعرّف على الروبوت الذي ينظف رمال الشاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).