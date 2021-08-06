اليونيفيل تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتحث جميع الأطراف على التهدئة

2021/08/06 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

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وحذرت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” من أن الوضع خطير جدا جراء التصعيد العسكري بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأعلنت قوات اليونيفيل رصد إطلاق صواريخ من لبنان، ورد بالمدفعية الإسرائيلية، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والتحلي بالهدوء وضبط النفس.

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