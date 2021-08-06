2021/08/06 | 17:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة العالمية تدعم إدخال الشهادة الرقمية للقاحات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفرص غير متساوية في الدول.. دعوة لعدم اشتراط التطعيم للسفر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفرص غير متساوية في الدول.. دعوة لعدم اشتراط التطعيم للسفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).