يحيى عبد حمزة الذاكرةٌ سنّارة النسيان جزءٌ أول - هاتف بشبوش

2021/08/06 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش وأنا أتجول في زخات الذاكرة المطرية الطويلة للشاعريحيى عبد ، وجدته يَحضَر بوجهه الحقيقي وسط حفلة تنكرية لهذا العالم الممتليء بالقيح والدمامل ، مما زاد نصوصه في أن تبقى ناهدة أمام الزمن وعثراته وأمراضه .



في أغلب ثيمات نصوص يحيى نراه يعتمد المنطق بشطريه (الإستقرائي والصوري) .



المنطق الإستقرائي هو أنّ الذهب يذوب في النار ويعاد سبكه وأما لماذا يذوب ، لأنه متكون من المادة الفلانية والفلانية القابلة للإن ......





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