مسؤول بالخارجية يبحث مع السفير الصربي والقائم بالأعمال الأذربيجاني تطوير العلاقات الثنائية

2021/08/06 | 17:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى رئيس دائرة المراسم وكالةً علي شمران حاجم، اليوم الجمعة، مع سفير جمهورية صربيا اوروش بالوف، والقائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان حافظ قوجاييف.وذكر بيان للخارجية ان “رئيس الدائرة ثمن العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية العراق وجمهورية صربيا وجمهورية أذربيجان”، مؤكداً حرص العراق على “الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع على مختلف المستويات”.من جانبهم عبر الضيوف عن “امتنانهم وشكرهم الكبير على كل ما تقدمه وزارة الخارجية دائرة المراسم للبعثات الدبلوماسية من تسهيلات ومساعدة للقيام بمهامهم التي انعكست بشكل مباشر على تحقيق افضل العلاقات”.

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