صور| أمانة بغداد تقرر إزالة نصب لأحمد راضي: تجاوز وامتهان للأسطورة

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت أمانة بغداد، إزالة نصب لأحمد راضي بمنطقة اليرموك وسط بغداد، لعدم انسجامه مع "أبسط المعايير الفنية".

وأشار بيان لأمانة بغداد وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إلى "التجاوز غير الحضاري والامتهان لمكانة أسطورة الكرة العراقية المرحوم أحمد راضي وذلك من خلال إقامة نصب نحتي لا تنطبق عليه أبسط المعايير الفنية مع قاعدة بائسة للنصب في منطقة اليرموك في الأربع شوارع ضمن قاطع بلدية المنصور، ودون أخذ الموافقات الأصولية من أمانة بغداد ووزارة الثقافة".

وأضاف البيان، أن "أمانة بغداد قررت إزالة النصب المذكور كونه لا يرتقي إلى مكانة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي"، مشيرًا إلى أن الأمانة "وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة الثقافة واتحاد الكرة العراقي ستقيم نصبًا جديدًا بمواصفات فنية مناسبة".

وتابع، أن "الأعمال الفنية والجمالية في مدينة بغداد لا يمكن تنفيذها بصورة شعبوية لا تتناسب والذوق العام الذي نطمح إليه، ومن دون أخذ موافقات أصولية، ويجب إخضاعها للجهات المختصة في أمانة بغداد ووزارة الثقافة".

وأظهرت صور ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، واطلع عليها "ألترا عراق"، إقامة النصب من قبل النحات خميس خليل.

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