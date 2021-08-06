أسعار الذهب تسجل انخفاضاً ملحوظاً

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتعرض لضغوطات من ارتفاع الدولار.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.9% إلى 1774.5 دولارا للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.7% إلى 1773.4 دولارا للأونصة.

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