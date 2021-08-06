بالصور: عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، الجمعة، عملية تفتيش وتمشيط لمنطقة السعلوة جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد الشعبي، ان العملية شملت تفتيش المبازل والقصبات والاحراش والبساتين لادامة الزخم العملياتي وتأمين المنطقة ومحيطها.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp 0 Telegram

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