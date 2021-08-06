بعد ارتفاعات متواصلة.. النفط يسجل هبوطاً بسبب مخاوف الطلب

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعا في وقت سابق، وجاء الهبوط في ظل مخاوف على الطلب بسبب فرض قيود على السفر لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا.

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وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.18% إلى 71.16 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام العالمي قد سجل مستوى 71.76 دولار للبرميل.

كذلك تراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 0.41% إلى 68.81 دولار للبرميل، وقبل ذلك جرى تداول العقود عند 69.54 دولار للبرميل.

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، مما يهدد الطلب على الوقود.

وقالت مؤسسة "إيه إن زد" في تقرير: "أوصت 46 مدينة على الأقل بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام.



وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط، مع اقترابه من نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف".

رويترز

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