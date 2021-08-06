رويترز: الداخلية التونسية تضع قياديا بارزا في النهضة تحت الإقامة الجبرية

2021/08/06 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا أول اجراء ضد أحد قيادي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بانها انقلاب.

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