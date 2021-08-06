2021/08/06 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا هو الأخطر منذ سنوات، إثر تعرض مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة إلى هجوم صاروخي عنيف تبناه حزب الله اللبناني.

إذ أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن قصف أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ، في وقت يتجه فيه وزير الحرب الإسرائيلي غانتس إلى مقر وزارته لعقد مشاورات أمنية عاجلة.

وفور ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع في جنوب لبنان، وذلك رداً على إطلاق صواريخ استهدف شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين “حزب الله” والقوات الإسرائيلية جنوبي لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين “حزب الله” والقوات الإسرائيلية جنوبي لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).